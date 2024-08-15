Καταρρακτώδεις βροχές στις ισπανικές Βαλεαρίδες Νήσους πλημμύρισαν δρόμους, ανάγκασαν ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκάλεσαν την ακύρωση πτήσεων, ενώ η μονάδα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε πως αναπτύχθηκε στη Μαγιόρκα για να βοηθήσει με την κατάσταση.

Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET διατήρησε σήμερα πορτοκαλί συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή λόγων υψηλού κινδύνου να εκδηλωθούν καταιγίδες. Νωρίτερα είχε μειώσει το επίπεδο από τον κόκκινο συναγερμό.

Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης ανακοίνωσαν ότι πιστεύουν πως τα χειρότερα έχουν περάσει, καθώς χθες, Τετάρτη, είχαν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

«Απαγορεύονται οι υπαίθριες δραστηριότητες», ανέφερε καταχώριση των υπηρεσιών άμεσης δράσης στο X, πρώην Twitter.

Waterspout off SW coast of Majorca today.



Followed by powerful winds and thunderstorm near Santa Ponsa



Hoping the little boats and jet skis made it to safety. This was only a couple of minutes before the storm hit us on land.#waterspout #majorca #mallorca #Mediterranean pic.twitter.com/tBu2JFFoSM — Kathryn Dainty (@KathrynDainty) August 14, 2024

Πυροσβέστες ανέφεραν μέσω του Χ πως απέκλεισαν περιοχές στην κεντρική Πάλμα ντε Μαγιόρκα και απομάκρυναν 29 ανθρώπους από αμαξοστοιχία ανάμεσα στην Πάλμα και το Μανακόρ λόγω της πλημμύρας.

Περισσότερες από 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια των Βαλεαρίδων αφότου ξέσπασε η καταιγίδα χθες, Τετάρτη, και οι ακυρώσεις αναμενόταν να συνεχισθούν, ανακοινώθηκε από την Aena που διαχειρίζεται τα ισπανικά αεροδρόμια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε 12 ανθρώπους από την πόλη Σογέρ στη Μαγόρκα εξαιτίας των πλημμυρών.

Η περιφερειακή υπηρεσία άμεσης δράσης ανακοίνωσε πως δέχθηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες περίπου 180 κλήσεις που σχετίζονταν με την καταιγίδα. Εννέα άνθρωποι τραυματίσθηκαν χθες, Τετάρτη, στο νησί Φορμεντέρα και ένας ψαράς διασώθηκε από την ισπανική ακτοφυλακή, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.