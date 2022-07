Τραγωδία σημειώθηκε στο Ισραήλ, όταν μια τεράστια τρύπα βάθους 13 μέτρων άνοιξε σε πισίνα σπιτιού και «κατάπιε» έναν 32χρονο άνδρα.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε εταιρικό πάρτι που γινόταν σε βίλα και το θύμα ήταν εργαζόμενος της εταιρείας.

Παρά τις δραματικές προσπάθειες για να σωθεί ο 32χρονος, δεν τα κατάφεραν λόγω του βάθους της τρύπας. Όπως αναφέρει ο Guardian, ο άνδρας και η γυναίκα που οργάνωσαν το παρτί θεωρούνται ύποπτοι ότι προκάλεσαν θάνατο από αμέλεια, δήλωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης και το δικαστήριο αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους την Παρασκευή υπό κατ' οίκον περιορισμού για πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, οι διασώστες χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να φτάσουν στο θύμα, τον Κλιλ Κίμι. Ένας δεύτερος άνδρας που έπεσε στην τρύπα, κατάφερε να μην παρασυρθεί και τελικά διασώθηκε με ελαφριά τραύματα.



Στο πάρτι, σύμφωνα με αναφορές, βρίσκονταν 50 άνθρωποι ενώ την στιγμή του δυστυχήματος έξι ήταν στην πισίνα.

Η πισίνα φέρεται να δημιουργήθηκε χωρίς την απαραίτητη άδεια, ενώ διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

