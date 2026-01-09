Η αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε 34 άτομα κατα τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης εναντίον μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης γνωστής ως ''Black Axe'' («Μαύρο Τσεκούρι» στα ελληνικά) με την κατηγορία της απάτης, του ξεπλύματος χρήματος και της πλαστογράφησης εγγράφων, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Europol.

Η Black Axe ξεκίνησε στη Νιγηρία ως φοιτητική αδελφότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια δομημένη, βίαιη εγκληματική οργάνωση που ασχολείται κυρίως με το οικονομικό έγκλημα μέσω του κυβερνοχώρου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες ισπανικές περιοχές, από τη Σεβίλλη στα νότια, έως τη Βαρκελώνη στα βορειοανατολικά, με την υποστήριξη της Europol.

Η Europol δήλωσε ότι η επιχείρηση συντονίστηκε με τις αρχές στη Γερμανία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας.

Το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε διακινητές χρημάτων σε φτωχές περιοχές της Ισπανίας με υψηλά ποσοστά ανεργίας.

«Τα περισσότερα από αυτά τα ευάλωτα άτομα είναι Ισπανοί υπήκοοι και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για τη διευκόλυνση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του δικτύου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Europol.

Ο «τζίρος» του κυκλώματος από τις εξαπατήσεις εκτιμάται σε πάνω από 5,9 εκατομμύρια ευρώ (6,87 εκατομμύρια δολάρια).

Πηγή: skai.gr

