Ισπανία: Κατασχέθηκε ποσότητα ρεκόρ 9,5 τόνων κοκαΐνης κρυμμένη σε τελάρα με μπανάνες που προερχόταν από τον Ισημερινό - Δείτε βίντεο Κόσμος 15:07, 25.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η επιχείρηση αυτή συνιστά "άνευ προηγουμένου πλήγμα σε μια από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, στη διακίνηση της κοκαΐνης, της οποίας παραλήπτες ήταν τα βασικά εγκληματικά δίκτυα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις Αρχές