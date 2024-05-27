Η Τζούντι Ντεντς (Judi Dench), μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς παγκοσμίως, σε πρόσφατη δήλωσή της, άφησε να εννοηθεί ότι αποχωρεί από τον κινηματογράφο λόγω προβλημάτων υγείας.

Σημειώνεται ότι ο τελευταίος της ρόλος στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2022 στο χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ «Spirited», σε σκηνοθεσία Σον 'Αντερς και πρωταγωνιστή μεταξύ άλλων τον Ράιαν Ρέινολντς.

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια βρέθηκε στην έκθεση λουλουδιών «Chelsea Flower Show» στο Λονδίνο και αποκάλυψε ότι δεν έχει κινηματογραφικά σχέδια στα σκαριά, λέγοντας στον δημοσιογράφο: «Όχι, όχι. Δεν μπορώ καν να δω!».

Σύμφωνα με τη Mirror όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε δεν απάντησε ενώ ο ατζέντης της δήλωσε ότι «η Τζούντι δεν έχει να προσθέσει τίποτα περισσότερο από όσα ανέφερε στον δημοσιογράφο».

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η 89χρονη Ντέντς, πάσχει από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μια πάθηση που επιδεινώνει την όρασή της με την πάροδο του χρόνου. Όπως αναφέρει το Deadline είναι μία πάθηση που επηρεάζει 1,5 εκατομμύριο Βρετανούς.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 70χρονης θρυλικής καριέρας η Τζούντι Ντεντς έχει κερδίσει ένα Όσκαρ, ένα Tony, δύο Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα βραβεία Bafta TV, έξι βραβεία Bafta και επτά Olivier.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

