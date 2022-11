Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο της Irene Cara

Μια βαριά αίσθηση θλίψης προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Irene Cara (Αϊρίν Κάρα), της τραγουδίστριας που έγινε διάσημη την δεκαετία του ‘ 8Ο με τα τραγούδια What a Feeling από την ταινία Flashdance και το ομώνυμο τραγούδι από το θρυλικό Fame.

Τα δύο αυτά τραγούδια κέρδισαν Όσκαρ και «σφράγισαν» μια ολόκληρη γενιά.

Η Κάρα βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή στο σπίτι της στη Φλόριντα, σε ηλικία 63 ετών, ενώ τα αίτια του θανάτου της παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Διάσημοι καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν στο twitter την τραγουδίστρια.

«Irene Cara με ενέπνευσες περισσότερο από όσο μπορούσες να μάθεις ποτέ. Η σύνθεση και τα φωνητικά σου δημιούργησαν αγνή ενέργεια που δεν θα σταματήσει ποτέ. Όρισες επίσης μια εποχή που είναι τόσο κοντά στην καρδιά μου» έγραψε ο Λένι Κράβιτζ.

Irene Cara, you inspired me more than you could ever know. Your songwriting and vocals created pure energy that will never cease. You also defined an era that is so close to my heart. pic.twitter.com/7cpCUY1aI1