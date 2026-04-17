Προειδοποίηση Ζελένσκι: Αυξημένη ρωσική δραστηριότητα και θέσεις πυροβολικού στη Λευκορωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι, σύμφωνα με αναφορά του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή, η Ρωσία φαίνεται να ανασυντάσσει τις δυνάμεις της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ουκρανική πλευρά εκτιμά πως η Μόσχα ενδέχεται να επιχειρήσει εκ νέου να εμπλέξει τη Λευκορωσία στον πόλεμο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε, καταγράφεται αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα ρωσικών δυνάμεων στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής δρόμων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και της δημιουργίας θέσεων πυροβολικού.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είχε εκδώσει οδηγίες για να προειδοποιήσει την ηγεσία της Λευκορωσίας σχετικά με την «ετοιμότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί το έδαφός της και την ανεξαρτησία της».

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, η Λευκορωσία λειτούργησε ως βασική βάση για τη ρωσική εισβολή, επιτρέποντας τη διέλευση στρατευμάτων και εξοπλισμού από το έδαφός της προς τη βόρεια Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της κατεύθυνσης προς το Κίεβο. Παρείχε επίσης υποδομές, αεροδρόμια και εναέριο χώρο για ρωσικές επιχειρήσεις και εκτοξεύσεις πυραύλων. Αν και δεν συμμετείχε άμεσα με δικές της δυνάμεις στις μάχες, η στήριξή της θεωρήθηκε κρίσιμη στην αρχική φάση της ρωσικής εισβολής.

Πηγή: skai.gr

