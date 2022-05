Ένας συνταγματάρχης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δολοφονήθηκε σήμερα στην ανατολική Τεχεράνη, όπως έγινε γνωστό από επίσημες πηγές.

«Ο Σαγιάντ Χοντάι, υπερασπιστής του άδυτου, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης από δύο μοτοσικλετιστές στην οδό Μοτζαχεντίν ε Εσλάμ» μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Irna.

Με τον όρο «υπερασπιστής του άδυτου» χαρακτηρίζονται όσοι εργάζονται για λογαριασμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Συρία και το Ιράκ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διευκρίνισαν ότι ο Χοντάι είχε τον βαθμό του συνταγματάρχη. Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό τους κάνουν λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» την οποία διέπραξαν «στοιχεία που συνδέονται με την παγκόσμια αλαζονεία» (σ.σ. τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους).

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρακτορείο Irna φαίνεται ένας αιμόφυρτος άνδρας, καθισμένος στη θέση του οδηγού ενός αυτοκινήτου με σπασμένα τζάμια.

“On the road to Al Quds”: IRGC general ( Sayad Kadayari ) shot in his car (white Siapa ) in Tehran. pic.twitter.com/990N0bz38N