Ιράν: Οι αρχές της χώρας θέλουν να μετατρέψουν ένα βομβαρδισμένο πανεπιστήμιο σε μουσείο πολέμου

Οι αρχές στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μετατρέψουν τον χώρο ενός πανεπιστημίου που βομβαρδίστηκε σε μουσείο "πολέμου", που θα παρουσιάζει τις επιπτώσεις των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στη χώρα.

"Ο κατεστραμμένος χώρος θα διατηρηθεί ως πολεμικό μουσείο εντός του πανεπιστημίου για να μαρτυρά την καταπίεση που υπέστη η χώρα", δήλωσε ο Ζαφαρολάχ Καλανταρί πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι έχει βρεθεί άλλος χώρος για την "ανέγερση νέου κτιρίου" για το πανεπιστήμιο, μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

Ο Καλανταρί σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια και τον εξοπλισμό του πανεπιστημίου ανέρχεται σε περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το πανεπιστήμιο της Ισφαχάν, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του Ιράν, έγινε στόχος αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων τον Μάρτιο, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, από τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν υποστεί ζημιές περισσότερα από 30 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, ακόμη και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπως και άλλες πολιτικές υποδομές.

