Τα αυτοκίνητα και τα smartphones μπορεί να συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες εξαγωγές της Νότιας Κορέας προς τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει και ένα κοινό που παραμένει αφοσιωμένο στα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς.

Η K-beauty - ένας όρος που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων περιποίησης δέρματος, μακιγιάζ και καλλυντικών από τη Νότια Κορέα - επαινείται για την ποιότητα και την αξία της, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.

Η Pearl Mak, μια 27χρονη γραφίστρια δήλωσε στο BBC ότι έμαθε για τα προϊόντα ομορφιάς K από τους φίλους της. Οι οροί από νοτιοκορεάτικα προϊόντα είναι πιο κατάλληλοι για το δέρμα της σε σύγκριση με ορισμένες δυτικές μάρκες που τείνουν να είναι πιο σκληρές.

Τώρα «το 95% της περιποίησης της επιδερμίδας μου αποτελείται από προϊόντα ομορφιάς K», προσθέτει.

Η Mak δεν είναι η μόνη που προτιμά τις νοτιοκορεατικές μάρκες περιποίησης δέρματος. Οι Αμερικανοί δαπάνησαν έως και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε προϊόντα ομορφιάς K-beauty το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα προϊόντα ομορφιάς K-beauty έχουν συχνά πιο ελκυστικές τιμές από τα αντίστοιχα δυτικά - αλλά περιέχουν επίσης συστατικά που δεν τα βρίσκει κανείς τόσο συχνά στη Δύση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε δασμό 15% στις εισαγωγές νοτιοκορεατικών αγαθών που διακινούνται μεταξύ Σεούλ και Ουάσινγκτον. Είναι λιγότερο από τον φόρο 25% που είχε απειλήσει, αλλά πολλοί καταναλωτές δεν ρισκάρουν.

Η αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης προϊόντων ομορφιάς K-Creative, η Santé Brand, είδε τις παραγγελίες της να αυξάνονται κατά σχεδόν 30% τον Απρίλιο, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επιβολή σαρωτικών δασμών στις εισαγωγές των ΗΠΑ στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.

«Όταν έγιναν οι ανακοινώσεις για τους δασμούς, οι πελάτες σχεδίασαν στρατηγικά πώς θα αντιμετώπιζαν την καταιγίδα», δήλωσε στο BBC η ιδρύτρια της Santé Brand, Cheyenne Ware. «Οι καταναλωτές προετοιμάζονται για την αβεβαιότητα» πρόσθεσε.

Ένας άλλος λιανοπωλητής προϊόντων ομορφιάς K-beauty, η Senti Senti, παραγγέλνει περισσότερα προϊόντα από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς, λέει η διευθύντρια Winnie Zhong.

Αυτή την εβδομάδα, έλαβε ειδοποιήσεις από προμηθευτές στο να παροτρύνει τους λιανοπωλητές να «εφοδιαστούν πριν από τους δασμούς».

Και οι δύο λιανοπωλητές δήλωσαν ότι οι τιμές των προϊόντων ομορφιάς K-beauty είναι πιθανό να αυξηθούν καθώς οι εισφορές αυξάνουν το κόστος σε ολόκληρο τον κλάδο.

«Όποιος σας λέει ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές τα επόμενα δύο χρόνια είναι αφελής», λέει η ιδρύτρια της Santé Brand.

Οι τιμές είναι αναπόφευκτο να αυξηθούν, ειδικά για τους μικρότερους πωλητές προϊόντων ομορφιάς σε πλατφόρμες όπως η Amazon, οι οποίες λειτουργούν με μικρά περιθώρια κέρδους, λέει ο οικονομολόγος Munseob Lee από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Παρά τις υψηλότερες τιμές, η παγκόσμια δημοτικότητα της νοτιοκορεατικής κουλτούρας σημαίνει ότι τα προϊόντα ομορφιάς K είναι πιθανό να παραμείνουν σε ζήτηση στις ΗΠΑ, λέει.

«Οι περιστασιακοί αγοραστές μπορεί να αποθαρρυνθούν από την υψηλότερη τιμή, αλλά οι θαυμαστές της δεν θα βρουν εύκολα υποκατάστατο.»

«Δύσκολο να βρεις υποκατάστατο»

Οι μεγάλες μάρκες ομορφιάς K-beauty βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση να απορροφήσουν το κόστος των δασμών από τους μικρότερους ανταγωνιστές τους, λέει ο σύμβουλος επιχειρήσεων με έδρα τη Νότια Κορέα, Eyal Victor Mamou.

Αυτές οι μεγαλύτερες εταιρείες θα είναι σε θέση να αποφύγουν σημαντικές αυξήσεις τιμών για τους πελάτες τους, καθώς έχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, λέει.

Ωστόσο, οι μικρότερες εταιρείες ομορφιάς K-beauty που κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στη Νότια Κορέα θα δυσκολευτούν να περιορίσουν το κόστος, προσθέτει ο κ. Mamou.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει συνάψει συμφωνίες με την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα επιβάλουν στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ τους ίδιους δασμούς 15% με τη Νότια Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που φιλοξενούν μερικές από τις μεγαλύτερες μάρκες καλλυντικών στον κόσμο αντιμετωπίζουν τους ίδιους φόρους με τη βιομηχανία καλλυντικών K-beauty.

Κεντρικό στοιχείο των εμπορικών πολιτικών του Τραμπ είναι η φιλοδοξία του να δει περισσότερα αγαθά να κατασκευάζονται στην Αμερική. Αλλά δεν έχει ακόμη φανεί αν αυτό θα σημαίνει ότι οι αγοραστές στις ΗΠΑ θα στραφούν σε αμερικανικά προϊόντα ομορφιάς.

Πηγή: skai.gr

