Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ

Έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, μετέδωσαν τόσο το NourNews όσο και η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB. Μέχρι στιγμής, η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.

Οι αναφορές για την έκρηξη έγιναν λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει αμερικανική απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου, δηλώνοντας «θα το μάθετε» όταν ρωτήθηκε αν η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες.



«Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θεωρεί την επίθεση παραβίαση της εκεχειρίας και αν θα αντιδράσει σε αυτήν. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι «δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση» και ότι «δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό».

Νωρίτερα, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, υποστηρίζοντας πως εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία.



Πηγή: skai.gr

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