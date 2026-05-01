Ιράν: Αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσινγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απαίτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις προηγούμενες προτάσεις του το Ιράν απαιτούσε την άρση του αποκλεισμού ως προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών, καθώς και συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του Ορμούζ και του πυρηνικού του προγράμματος.

Η νέα πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Ιράν έχει διαμηνύσει σε διαμεσολαβητές ότι είναι έτοιμο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσινγκτον δείξει διάθεση να εξετάσει τη νέα πρόταση, σύμφωνα με πηγές.

Ωστόσο, αφού η Ουάσινγκτον παρέλαβε τη νέα πρόταση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.