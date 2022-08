ΗΠΑ: Βίντεο με την Αν Χες να έχει αναπτύξει τρομαχτική ταχύτητα λίγο πριν το σοβαρό τροχαίο

Βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η ηθοποιός Αν Χες να έχει αναπτύξει τρομαχτική ταχύτητα λίγο πριν το σοβαρό ατύχημα της Δευτέρας είδε το φως της δημοσιότητας από την ιστοσελίδα TMZ.



Τα πλάνα του βίντεο δείχνουν το αρχικό τρακάρισμα της Χες σε ένα γκαράζ στο Λος Άντζελες και κάποιος να της λέει να κατέβει από το αυτοκίνητό της, ωστόσο αυτή βάζει όπισθεν και φεύγει. Λίγο αργότερα, ακούγεται το Mini Clubdown της 53χρονης Χες να τρέχει ιλιγγιωδώς, και μετά μια έκρηξη, όταν το ΙΧ πέφτει σε μια κατοικία που καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά που προκάλεσε το τροχαίο.



Η Αμερικανίδα ηθοποιός Αν Χες βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο.



Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, «59 πυροσβέστες χρειάστηκαν 65 λεπτά για να σβήσουν πλήρως τη φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και στο σπίτι, που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές», ενώ «μια ενήλικη γυναίκα βρέθηκε μέσα στο όχημα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση».

Η ένοικος της κατεστραμμένης κατοικίας κάνει έρανο για βοήθεια. Στα κοινωνικά δίκτυα οι Αμερικανοί σχολιάζουν αρνητικά την ηθοποιό, καθώς φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένη.



Here is video obtained by TMZ, sent to LAPD. There are other videos, as well. The LAPD is apparently doing a full investigation. Let’s hope for justice for the victim and that Anne Heche has a speedy recovery so she can serve time in jail and pay restitution and punitive damages. pic.twitter.com/z0x4HOMAzJ