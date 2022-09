Τουλάχιστον έξι τραυματίες από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στις ΗΠΑ- Δείτε εικόνες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Multiple people were hospitalized after a building on the south side of Chicago exploded.https://t.co/HfMcn0UyLk