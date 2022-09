ΗΠΑ: Το Ισραήλ να «αποδώσει ευθύνες» για τον φόνο της Αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου τον Μάιο

Η διπλωματία των ΗΠΑ κάλεσε χθες Δευτέρα τις αρχές του Ισραήλ να «αποδώσουν ευθύνες» για τον θάνατο τον Μάιο της Σιρίν Αμπού Άκλεχ, 51 ετών, διάσημης ανταποκρίτριας του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραδέχθηκαν νωρίτερα, για πρώτη φορά, πως πιθανόν σκοτώθηκε από πυρά στρατιώτη τους.

«Καλωσορίζουμε την έρευνα που διενεργήθηκε από το Ισραήλ για αυτό το τραγικό συμβάν και υπογραμμίζουμε ξανά τη σημασία που έχει να αποδοθούν ευθύνες σε αυτή την υπόθεση», σημειώνεται σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις.

Today Israel Defense Forces stated there is a high possibility that Shireen Abu Akleh was accidentally killed by IDF gunfire. We underscore the importance of accountability, such as policies and procedures to prevent similar incidents in the future.