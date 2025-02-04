Συνεργάτες του Ίλον Μασκ πήραν τον έλεγχο του συστήματος πληρωμών του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιου για τη διανομή ομοσπονδιακών κεφαλαίων τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα μέτρο που καταγγέλθηκε από δημοκρατικούς αιρετούς αξιωματούχους ως «εξαιρετικά επικίνδυνο» και έχει αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη.

«Η διαφθορά και η σπατάλη εξαλείφονται σε πραγματικό χρόνο», υποστήριξε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε να διευθύνει μια επιτροπή «κυβερνητικής αποδοτικότητας» (DOGE).

Το σύστημα πληρωμών του Γραφείου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών διαχειρίζεται τις ροές των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, περιλαμβανομένων των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονται κάθε χρόνο για τις συντάξεις, το πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης Medicare, τους μισθούς των ομοσπονδιακών υπαλλήλων και άλλες ουσιώδεις δαπάνες.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έδωσε τις ευλογίες του γι' αυτή την ανάληψη του ελέγχου του συστήματος πληρωμών, η οποία δεν κατέστη δυνατή παρά μόνο όταν ένας υψηλόβαθμος δημόσιος αξιωματούχος τέθηκε σε διοικητική αργία επειδή αρνήθηκε να δώσει τα κλειδιά του συστήματος στις ομάδες του Ίλον Μασκ.

Συνδικάτα και μια οργάνωση υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στην Ουάσινγκτον κατά αυτής της ανάληψης ελέγχου.

Με την προσφυγή ζητείται από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να κηρύξει παράνομο το γεγονός ότι ο Μασκ ή άλλα μέλη της DOGE μπορούν να λαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες για τους φορολογουμένους.

«Τα πρόσωπα τα οποία οφείλουν να μοιράζονται πληροφορίες με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα να τις μοιράζονται και με τον Ίλον Μασκ ή με την 'DOGE' του», υπογραμμίζεται στην προσφυγή.

Στο Χ, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του οποίου είναι ιδιοκτήτης, ο Μασκ έγραψε πως «ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η απάτη και η σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων είναι να μπορούμε να παρακολουθούμε τις ροές των πληρωμών και να μπλοκάρουμε ύποπτες συναλλαγές για να τις εξετάσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τη δουλειά του Ίλον Μασκ, ο οποίος ξέρει «να περικόπτει τα κόστη. Μερικές φορές δεν συμφωνούμε και δεν θα πάμε εκεί όπου θέλει να πάει. Αλλά πιστεύω πως κάνει πολύ καλή δουλειά».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Wired, το αφεντικό των Tesla, X και SpaceX έβαλε νέους που εργάζονται για την DOGE σε κυβερνητικές θέσεις κλειδιά. Οι ομάδες αυτές έχουν πλέον άνευ προηγουμένου πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών, την οποία είχαν μέχρι τώρα αποκλειστικά μη κομματικοί υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι.

Αυτοί οι άνθρωποι του Μασκ, ηλικίας από 19 ως 24 ετών, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, διορίσθηκαν επίσης στους κόλπους του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού, την υπηρεσία ανθρώπινων πόρων των δημοσίων υπαλλήλων, που τους έστειλε την περασμένη εβδομάδα ηλεκτρονική επιστολή προτείνοντάς τους να παραιτηθούν με αποζημίωση μισθούς εννέα μηνών.

Η δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, μέλος της επιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις τράπεζες, σε επιστολή της προς τον Μπέσεντ χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Ανησυχώ για το γεγονός ότι με ένα από τα πρώτα μέτρα σας ως υπουργού, φαίνεται να δώσατε το έλεγχο ενός πολύ ευαίσθητου συστήματος υπεύθυνου για τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών -και ένα πυλώνα κλειδί της κυβέρνησής μας- σε έναν δισεκατομμυριούχο, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, και σε απροσδιόριστο αριθμό τοποτηρητών του που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα», γράφει στην επιστολή.

Η ίδια εκτιμά επίσης ότι ο παραμερισμός εξειδικευμένου προσωπικού «αυξάνει τον κίνδυνο να μην μπορέσει η χώρα να αποπληρώσει το χρέος της, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση».

Στο X, ο Ίλον Μασκ υποσχέθηκε «ένα εγγυημένο θέαμα» ως απάντηση σε μια ανάρτηση, αναφέροντας ότι η DOGE θα ανακαλύψει «απάτη και διαφθορά σε πρωτοφανή κλίμακα σε πολυάριθμες κυβερνητικές υπηρεσίες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

