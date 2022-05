Φρίκη στις ΗΠΑ προκαλεί η υπόθεση της 38χρονης παιδοκτόνου Άντζελα Φλόρες η οποία συνελήφθη την Κυριακή για την δολοφονία των τριών παιδιών από ότι σκότωσε τα τρία από τα επτά παιδιά της.

Ακόμη μεγαλύτερη ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός, ότι η Φλόρες, σύμφωνα με τις αρχές, σκότωσε τα παιδιά της με την βοήθεια ενός εκ των υπολοίπων παιδιών της, ηλικίας 16 ετών.

H Φλόρες, όπως αναφέρει η NYP, κρατείται στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες από το βράδυ της Κυριακής κατηγορούμενη για την δολοφονία δύο γιών και της 12χρονης κόρης της με την εγγύηση αποφυλάκισης να έχει οριστεί στα 6 εκατ. δολάρια.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορά για επίθεση με φονικό όπλο γύρω στις 7:40 π.μ. της Κυριακής, στο σπίτι της και βρήκε τα τρία θύματα, τη 12χρονη Νάταλι, τον 8χρονο Νέιθαν και τον Κέβιν, που εικάζεται ότι είναι 10 ετών.

Όπως είπε η αστυνομία του Λος Άντζελες, η Φλόρες ομολόγησε ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της με τη βοήθεια του 16χρονου γιου της.

Τα άλλα τρία παιδιά ζουν εκτός Πολιτείας με τον πατέρα τους.

Οι γείτονες ανέφεραν πως άκουγαν το βράδυ του Σαββάτου την κατηγορούμενη να ουρλιάζει ενώ αργότερα την είδα να μεταφέρεται πάνω σε ένα φορείο, από πρώτες βοήθειες που έσπευσαν στο σημείο, λέγοντας ακατάλειπτα πράγματα.

