Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις σε τρεις παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζήτησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ερευνήσει τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις πιέσεις της κατά του ΔΠΔ και αξιωματούχων του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επανειλημμένα επικρίνει την απόφαση του ΔΠΔ να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ πέρυσι, κατηγορώντας τους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Al Haq, Al Mezan Center for Human Rights και Palestinian Centre for Human Rights ζήτησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ερευνήσει τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα το 2023.

«Οι συνεχιζόμενες ενέργειες του ΔΠΔ δημιουργούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο για όλα τα έθνη, και θα αντιταχθούμε ενεργά σε ενέργειες που απειλούν τα εθνικά μας συμφέροντα και παραβιάζουν την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων μας, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Οι ΗΠΑ, που, όπως και το Ισραήλ, δεν είναι μέλος του ΔΠΔ και δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του, επέκριναν στην ανακοίνωσή τους αυτό που χαρακτήρισαν «πολιτικά υποκινούμενη ατζέντα του ΔΠΔ».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Πέμπτης, η Al-Haq χαρακτήρισε τις κυρώσεις «ειδεχθείς» και «δρακόντειο μέτρο», που αποτελούν «δειλή, ανήθικη, παράνομη και αντιδημοκρατική πράξη».

«Την ώρα που ο κόσμος κινείται προς την επιβολή κυρώσεων και εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, ο σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, εργάζονται για να καταστρέψουν παλαιστινιακούς θεσμούς που αγωνίζονται αδιάκοπα για λογοδοσία υπέρ των θυμάτων των μαζικών εγκλημάτων του Ισραήλ», ανέφερε η οργάνωση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει αρκετά μέτρα για να τιμωρήσει αξιωματούχους του ΔΠΔ που ερευνούσαν τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, όπως και Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, χωρίς να διευκρινίσει αν οι ηγέτες της Παλαιστινιακής Αρχής θα μπορέσουν να ταξιδέψουν για τη συνεδρίαση.

Τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στον γενικό εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν, να εισέλθει στη χώρα ή να συναλλάσσεται με αμερικανικές οντότητες, ενώ τον Ιούνιο επέβαλαν κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα.

Τον επόμενο μήνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος ανώτατου αξιωματούχου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο οποίος είχε καλέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διώξει εταιρείες και εταιρικά στελέχη που συνδέονται με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία τη χαρακτήρισε «κατάφωρη επίθεση σε ολόκληρο το παλαιστινιακό κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Λιζ Έβενσον, διευθύντρια διεθνούς δικαιοσύνης της Human Rights Watch, κάλεσε σε ανακοίνωσή της τα κράτη-μέλη του ΔΠΔ να αντιδράσουν στις «αυξανόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να υπονομεύσουν το διεθνές κράτος δικαίου και το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», στις οποίες περιλαμβάνονται οι προηγούμενες κυρώσεις σε δικαστές και αξιωματούχους του ΟΗΕ.

«Οι κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε τρεις ευρέως σεβαστές παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν μια σκληρή και εκδικητική προσπάθεια να τιμωρηθούν εκείνοι που απλώς υπερασπίζονται τα θύματα σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε η Έβενσον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.