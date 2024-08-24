ΗΠΑ: Κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε πρώην αστυνομικό που σκότωσε μαύρο στρατιωτικό

Πρώην αστυνομικός, ο οποίος σκότωσε νεαρό μαύρο στρατιωτικό κατά τη διάρκεια εφόδου στο διαμέρισμα του θύματος στη Φλόριντα, άκουσε να του απαγγέλλονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία, γνωστοποίησε η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση χθες Παρασκευή.

Ο Ρότζερ Φόρτσον, 23 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, σκοτώθηκε την 3η Μαΐου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας, η οποία είχε λάβει ειδοποίηση για πιθανή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Βρισκόταν στο σπίτι του, εν μέσω βιντεοκλήσης με τη φίλη του, όταν αστυνομικοί χτύπησαν βίαια την πόρτα του.

Αφού προσπάθησε να αναγνωρίσει ποιος χτύπαγε, ο Ρότζερ Φόρτσον πήγε να ψάξει το πιστόλι του, κατόπιν άνοιξε την πόρτα κρατώντας το, με την κάννη του όπλου στραμμένη προς το δάπεδο.

Έπεσε νεκρός σχεδόν ακαριαία, χτυπημένος από έξι σφαίρες αστυνομικού.

Ο αστυνομικός που άνοιξε πυρ, ο Έντι Ντουράν, ο οποίος αποτάχτηκε μετά την τραγωδία, αντιμετωπίζει ποινή ως και 30 ετών κάθειρξης, τόνισε η εισαγγελέας Τζίντζερ Μπάουντεν Μάντεν.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, όπου υπηρετούσε ο αστυνομικός, ο Ρότζερ Φόρτσον δεν πρόβαλε καμιά αντίσταση και δεν έστρεψε ποτέ το όπλο του στον βοηθό.

Οι ΗΠΑ βίωσαν το 2020 κύμα μαζικών κινητοποιήσεων και ταραχών μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, Αφροαμερικανού, από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη. Ο θάνατός του πυροδότησε εκ νέου εκκλήσεις να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία, καθώς και τον διάλογο για τις σχέσεις μαύρων και λευκών στη χώρα, όπου ο ρατσισμός παραμένει άλυτο πρόβλημα.

Ο ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, ο Μπεν Κραμπ, δήλωσε ότι η απαγγελία κατηγοριών δεν είναι παρά «το πρώτο βήμα» για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Ας υπενθυμίσει όμως στους αστυνομικούς στον κόσμο όλο πως ορκίστηκαν να προστατεύουν (...) και ότι οι ενέργειές τους έχουν συνέπειες, ιδιαίτερα όταν οδηγούν στην απώλεια ζωής», τόνισε ο δικηγόρος, που είναι πολύ γνωστός στις ΗΠΑ, καθώς χειρίζεται συχνά υποθέσεις αστυνομικής βίας με θύματα μαύρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

