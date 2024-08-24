Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως χθες Παρασκευή διεξήγαγαν «στοχευμένο» αεροπορικό βομβαρδισμό στο έδαφος της Συρίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ηγέτης της οργάνωσης Τανζίμ Χουράς αντ Ντιν, η οποία θεωρείται προσκείμενη στην Αλ Κάιντα.

Επρόκειτο για τον Αμπού Αμπντ αρ Ραχμάν αλ Μάκι, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς έγινε ο βομβαρδισμός.

Η οργάνωση Τανζίμ Χουράς αντ Ντιν «συνδέεται με την δύναμη της αλ Κάιντα στη Συρία» κι ενστερνίζεται τον σκοπό της να διαπράξει «επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και δυτικών συμφερόντων», σημείωσε η CENTCOM.

Ο Αμπού Αμπντ αρ Ραχμάν αλ Μάκι ήταν «υψηλόβαθμος ηγέτης» της αρμόδιος για «τρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Συρία», κατά την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε νωρίτερα ότι πλήγμα drone εναντίον μοτοσικλέτας σε νότιο τομέα της επαρχίας Ιντλίμπ σκότωσε τον άνδρα, που κατά τη μη κυβερνητική οργάνωση ήταν σαουδάραβας υπήκοος.

Στη Συρία παραμένουν ανεπτυγμένα σχεδόν 900 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού με αποστολή να αποτρέψει την ανασύνταξη και εκ νέου ισχυροποίηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Μετά την ισχυροποίηση και την κεραυνοβόλα προέλασή του το 2014, όταν κυρίευσε αχανείς τομείς της επικράτειας της Συρίας και του γειτονικού Ιράκ κι επέβαλε καθεστώς τρόμου, το ΙΚ είδε το αυτοανακηρυγμένο «χαλιφάτο» του να καταρρέει, δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις και στις δυο χώρες.

Παρά την ήττα της, πυρήνες της τζιχαντιστικής οργάνωσης παραμένουν ενεργοί και στις δυο χώρες. Στη Συρία, αναδιπλώθηκαν στην αχανή έρημο από όπου εξαπολύουν επιθέσεις στοχοποιώντας τόσο τον συριακό στρατό όσο και παράταξη με κυρίαρχο στοιχείο τους Κούρδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

