ΗΠΑ και Πολωνία θα συνεχίσουν τη στήριξη στην Ουκρανία, λέει ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Κόσμος 14:20, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα σχόλιά του απηχούν τις δηλώσεις του Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είπε πως είναι βέβαιος ότι η Πολωνία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία παρά την πρόσφατη σκληρή ρητορική της