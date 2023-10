Πολίτες στο Ισραήλ ψάλλουν τον εθνικό ύμνο από τα μπαλκόνια τους - Δείτε βίντεο

Καθώς ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και το Ισραήλ να ετοιμάζεται όπως όλα δείχνουν για χερσαία εισβολή στην παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας, οι πολίτες του δηλώνουν ενωμένοι.

Ένα βίντεο που ανήρτησε το ίδιο το κράτος του Ισραήλ στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ δείχνει του πολίτες από μία γειτονιά να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο από τα μπαλκόνια τους.

«Δεν θα λυγίσουμε» είναι το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση.

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού).

Beautiful: an entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, our national anthem.



We will not be broken. pic.twitter.com/NYBLpAdKTS