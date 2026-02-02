ΗΠΑ-Ιράν: Η Τουρκία σε ρόλο διαμεσολαβητή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ συνεργάζονται για να διευκολύνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την αποτροπή περιφερειακού πολέμου.

Πιθανή συνάντηση στην Άγκυρα μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Ιρανών αξιωματούχων οργανώνεται αυτή την εβδομάδα.

Παρά τις απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ προς το Ιράν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί το Ιράν με επίθεση, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει μεταφέρει το μήνυμα στην Τεχεράνη ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία. Η Τουρκία σε συνεργασία με την Αίγυπτο και το Κατάρ έχουν αποδυθεί στην προσπάθεια να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφευχθεί ένας περιφερειακός πόλεμος.



Στον ιστότοπο ΑΧΙΟS δημοσιεύεται σήμερα δήλωση Aμερικανού αξιωματούχου ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση στην Τουρκία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ δύο περιφερειακές πηγές που μίλησαν στο ΑΧΙΟS ανέφεραν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ εργάζονται για να οργανώσουν μια συνάντηση στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων.



Ερώτημα παραμένει η στάση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς δεν είναι σαφές αν θα εξουσιοδοτήσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εξάλλου, ο Χαμενεΐ έχει προειδοποιήσει ότι μια πιθανή επίθεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ θα οδηγούσε σε έναν «περιφερειακό πόλεμο» που δεν θα περιοριζόταν μόνο στις δύο χώρες, αλλά θα εξαπλωνόταν σε όλη την περιοχή.

Ενεργός ρόλος της Τουρκίας

Ο πρόεδρος Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις και να επιλυθούν τα ζητήματα. Συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του είχε και ο ΤΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις ΗΠΑ για να προσπαθήσει να αποτρέψει ένα πλήγμα στο Ιράν, πρόσθεσε δε ότι την περασμένη Πέμπτη είχε μακρά συνομιλία με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ.



Ο μόνος παίκτης στην περιοχή που υποστηρίζει ένα χτύπημα κατά της Τεχεράνης είναι το Ισραήλ, και οι στενές σχέσεις του με την Ουάσιγκτον καθιστούν δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη της κατάστασης.

