ΗΠΑ: Φορτηγάκι παρέσυρε δικυκλιστές και πεζούς στο Μπρούκλιν - Τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι - Συνελήφθη ο οδηγός - Δείτε βίντεο

Οδηγός φορτηγού της εταιρείας ενοικιάσεων U-Haul παρέσυρε δικυκλιστές και πεζούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, προτού τελικά οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας ακινητοποιήσουν το όχημα και τον συλλάβουν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

🚨#UPDATE: brand new surveillance footage has just been released and shows the moment pedestrians were struck in Brooklyn police are now reporting the driver was a 62 year old asian male pic.twitter.com/uc6FK870um