Ένα πιλοτικό πρόγραμμα σχεδιάζουν να ξεκινήσουν οι ΗΠΑ σε δύο βδομάδες σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσαν να ζητήσουν εγγυήσεις έως και 15.000 δολάρια για ορισμένες τουριστικές και επιχειρηματικές βίζες, ανέφερε μια κυβερνητική ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Το 12μηνο πρόγραμμα απευθύνεται, εν μέρει, σε επισκέπτες από χώρες με ιστορικά υψηλά ποσοστά παράτασης της διάρκειας της βίζας

Το πρόγραμμα δίνει στους προξενικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλλουν εγγυήσεις σε επισκέπτες από χώρες με υψηλά ποσοστά υπέρβασης της βίζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Αρχής Μητρώου. Εγγυήσεις θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν σε άτομα που προέρχονται από χώρες όπου οι πληροφορίες ελέγχου κρίνονται ανεπαρκείς, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως επίκεντρο της προεδρίας του την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ενισχύοντας τους πόρους για την ασφάλεια των συνόρων και συλλαμβάνοντας ανθρώπους που διαμένουν παράνομα στις ΗΠΑ. Αυτή λοιπόν, είναι μια επιπλέον κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να αυστηροποιήσει τους νόμους περί μετανάστευσης στις ΗΠΑ, μετά την ταξιδιωτική απαγόρευση σε υπηκόους 12 χωρών τον Ιούνιο και την ανακοίνωση τέλους ακεραιότητας βίζας ύψους 250 δολαρίων τον Ιούλιο.

Ωστόσο, οι μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ έχουν οδηγήσει ορισμένους επισκέπτες να ακυρώσουν τα ταξίδια τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποιος θα πρέπει να πληρώσει;

Με ισχύ από τις 20 Αυγούστου, το νέο πρόγραμμα βίζας θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση. Οι προξενικοί υπάλληλοι θα έχουν τρεις επιλογές για τους αιτούντες βίζα που υπόκεινται σε εγγυήσεις: 5.000 δολάρια, 10.000 δολάρια ή 15.000 δολάρια, αλλά γενικά αναμένεται να απαιτηθούν τουλάχιστον 10.000 δολάρια, ανέφερε. Τα χρήματα θα επιστραφούν στους ταξιδιώτες εάν αναχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους της βίζας τους, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ένα παρόμοιο πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 κατά τους τελευταίους μήνες της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά δεν εφαρμόστηκε πλήρως λόγω της μείωσης των παγκόσμιων ταξιδιών που σχετίζονται με την πανδημία, ανέφερε η ανακοίνωση.

Αναλυτικά λοιπόν το πρόγραμμα ισχύει για ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες που χρειάζονται βίζα B-1 ή B-2 για να εισέλθουν στις ΗΠΑ και οι οποίοι προέρχονται από χώρες:

-που έχουν υψηλά ποσοστά υπέρβασης της βίζας,

-όταν οι πληροφορίες ελέγχου και επαλήθευσης κρίνονται ανεπαρκείς, ή

-που προσφέρουν υπηκοότητα μέσω επένδυσης χωρίς απαίτηση διαμονής.

Ποιες χώρες είναι αυτές;

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόκειται να ανακοινώσει τον κατάλογο των χωρών ήδη σήμερα.

Τα ποσοστά υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής θα βασίζονται στην Έκθεση Εισόδου/Εξόδου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για το 2023. Η έκθεση αυτή, που δημοσιεύθηκε στις 5 Αυγούστου 2024, δείχνει ότι οι χώρες με υψηλά ποσοστά υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής περιλαμβάνουν το Τσαντ (50%), το Λάος (35%) και την Αϊτή (31%). Πολλές αμερικανικές χώρες στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των Μπουρούντι, Τζιμπουτί και Τόγκο, είχαν επίσης υψηλά ποσοστά υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ από το οικονομικό έτος 2023.

Ωστόσο, οι χώρες με τις περισσότερες συνολικές υπερβάσεις επιτρεπόμενων θέσεων παραμονής, σε αριθμό, είναι το Μεξικό (περίπου 49.000), η Βραζιλία (21.000), η Κολομβία (41.000), η Αϊτή (27.000), η Βενεζουέλα (22.000) και η Δομινικανή Δημοκρατία (20.000).

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι αναμένει περίπου 2.000 άτομα να καταθέσουν εγγυήσεις για βίζα κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, δεδομένου του αριθμού των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν βίζα από τις ΗΠΑ και της «αβεβαιότητας» γύρω από τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να την πληρώσουν.

