Μετα απο 10 ωρες διαπραγματευσεων, απελευθερώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, ολοι οι άνθρωποι που κρατούνταν όμηροι σε εβραϊκή συναγωγή στο Τέξας των ΗΠΑ όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκρεγκ Άμποτ.

«Οι προσευχές εισακούστηκαν. Όλοι οι όμηροι είναι εν ζωή και ασφαλείς», έγραψε ο Άμποτ σε ανάρτησή του στο Twitter, έπειτα από ένα θρίλερ που διήρκεσε περισσότερες από δέκα ώρες.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe.