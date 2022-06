ΗΠΑ: Αεροσκάφος πιάνει φωτιά κατά την προσγείωση, 3 τραυματίες

Αμερικανοί ερευνητές αεροπορικών ατυχημάτων μετέβησαν χθες Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι (Φλόριντα, νοτιοανατολικές ΗΠΑ), όπου αεροσκάφος της εταιρείας χαμηλού κόστους Red Air της Δομινικανής Δημοκρατίας αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, που έσπασε, με αποτέλεσμα να συρθεί για μερικά μέτρα στον διάδρομο και να πάρει φωτιά· απομακρύνθηκαν εσπευσμένα πάνω από εκατό επιβαίνοντες, τρεις από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν το επιβατικό αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-82, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Σάντο Ντομίνγκο, στο ταρμάκ, το μισό στο γρασίδι, με τη μύτη να έχει υποστεί ζημιά, καθώς επιβάτες βγαίνουν βιαστικά από φυσούνες στη μια πλευρά της καμπίνας, ενώ μαύρος καπνός υψώνεται από την άλλη του πλευρά.

Footage captured by a passenger shows a Red Air jet on fire after landing at Miami International Airport. Officials say there were 126 people on board Red Air Flight 203 from the Dominican Republic, with three transported to nearby hospitals.#redair #miami #redair203 #anews pic.twitter.com/zn8eKZriEn