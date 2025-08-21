Μία 34χρονη μητέρα στις ΗΠΑ σκότωσε με πυροβολισμούς τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά τους, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της, σε μία οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το Νιου Χάμσαϊρ.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Πολιτείας, η Έμιλι Λονγκ βρέθηκε νεκρή με τραύμα από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Μάντμπερι, το πρωί της Δευτέρας. Θύματα ήταν ο 48χρονος σύζυγός της, Ράιαν Λονγκ, και τα δύο παιδιά τους, 8 και 6 ετών.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα δύο παιδιά πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, ενώ ο σύζυγος, ο οποίος έδινε μάχη με ανίατη μορφή καρκίνου, έφερε πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.

Στο σπίτι βρέθηκε και το τρίτο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 3 ετών, ζωντανό και χωρίς τραυματισμούς – πλέον βρίσκεται υπό τη φροντίδα συγγενών.

Οι αρχές μιλούν για «σοβαρές ανησυχίες και προβλήματα» που αντιμετώπιζε η οικογένεια, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες.

Η Έμιλι Λονγκ, διευθύντρια επιχειρήσεων σε αλυσίδα εστιατορίων, είχε μιλήσει ανοιχτά στα social media για την ψυχολογική της κατάσταση και την κατάθλιψη που βίωνε λόγω της σοβαρής ασθένειας του συζύγου της, ο οποίος εργαζόταν ως σχολικός ψυχολόγος και είχε διαγνωστεί με επιθετικό όγκο στον εγκέφαλο.

Μόλις δύο ημέρες πριν το φονικό, σε βίντεο στο TikTok, είχε αναφέρει ότι τα παιδιά της «υποφέρουν» και η ίδια ήταν «πολύ καταθλιπτική», προσπαθώντας να επαναφέρει «μία αίσθηση κανονικότητας» στην οικογένεια.

Η υπόθεση ερευνάται.

Πηγή: skai.gr

