Ο Κάρνεϊ δεν αποκλείει συμμετοχή του στρατού του Καναδά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόνενο στρατιωτικής συμμετοχής της χώρας του στον εντεινόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κατηγορηματικά» τη συμμετοχή του στρατού του Καναδά, είπε έχοντας πλάι του τον αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι στην Καμπέρα.

«Μεσαίες δυνάμεις»

Οι ηγέτες του Καναδά και της Αυστραλίας απηύθυναν έκκληση για αποκλιμάκωση των ευρύτερων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη τερματισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Αυστραλός ομόλογός του Άντονι Αλμπάνεζι παρουσίασαν ένα ενιαίο μέτωπο ως «μεσαίες δυνάμεις» σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Καμπέρα την Πέμπτη.

Ο Κάρνεϊ έχει δηλώσει ότι ο Καναδάς δεν θα συμμετάσχει στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά όταν πιέστηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν θα το απέκλειε -ακόμα κι αν η σύγκρουση διευρυνθεί- ο Κάρνεϊ είπε ότι όλα είναι πιθανά.

«Έχετε θέσει ένα θεμελιώδες υποθετικό ερώτημα σε μια σύγκρουση που μπορεί να εξαπλωθεί πολύ ευρέως», είπε, απαντώντας σε έναν Καναδό δημοσιογράφο. «Τα σημερινά ή τα πρόσφατα γεγονότα το υποδεικνύουν αυτό, επομένως κανείς δεν μπορεί ποτέ να αποκλείσει κατηγορηματικά τη συμμετοχή. Θα σταθούμε στο πλευρό των συμμάχων μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.