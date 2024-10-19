Η Άγκυρα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στη Χαμάς για τον θάνατο του Σινουάρ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξέφρασε την Παρασκευή τα "συλλυπητήρια" του σε αξιωματούχος της Χαμάς τους οποίους δέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη, την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου του ηγέτη του παλαιστινιακού κινήματος, του Γιαχία Σινουάρ.

Ο υπουργός "δέχτηκε τον πρόεδρο της Σούρα (συμβούλιο) της Χαμάς Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταρουίς και μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς" στους οποίους "εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το μαρτύριο του Γιαχία Σινουάρ", αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

