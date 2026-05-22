Η ύπατη αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε σήμερα ότι έχασε βοήθεια αξίας 1 εκατ. δολαρίων όταν ρωσικός πύραυλος χτύπησε μία από τις αποθήκες της στο Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η αποθήκη, στην οποία υπήρχαν υλικά και εξοπλισμός για καταλύματα έκτακτης ανάγκης, όπως στρώματα ύπνου, και κιτ με προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καταστράφηκε την Τετάρτη και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, δήλωσε η Μπερναντέτ Κάστελ-Χόλινγκγουορθ, εκπρόσωπος της UNHCR, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Πολωνία.

Οι προμήθειες επρόκειτο να διανεμηθούν σε εκτοπισμένους και πληγέντες από τον πόλεμο σε περιοχές της Ουκρανίας που είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, και με αυτό τον τρόπο στερούν από τον κόσμο κρίσιμης σημασίας βοήθεια σε μια περίοδο ιδιαίτερης ανάγκης καθώς συνεχίζονται οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί και εκκενώσεις από τις περιοχές των συνόρων, σύμφωνα με τη UNHCR.

«Είναι σημαντικό για εμάς, διότι είναι η πρώτη φορά που μια εγκατάσταση της UNHCR στοχοθετείται ή δέχεται επίθεση», δήλωσε η Κάστελ-Χολινγκγουόρθ.

Η UNHCR δήλωσε ότι αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση για επιθέσεις κατά αυτοκινητοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο κομβόι που έφεραν εμφανώς τα αναγνωριστικά σήματα του ΟΗΕ και που μετέφεραν εργαζομένους ανθρωπιστικών υπηρεσιών χτυπήθηκαν από drones: ένα φορτηγό που παρέδιδε βοήθεια στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ στοχοθετήθηκε επίσης κομβόι που πήγαινε προς το Όστριβ στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με την UNHCR.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

