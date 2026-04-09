Η Τεχεράνη επιβάλλει περιορισμούς διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση έως και 15 πλοίων ημερησίως μέσω του Στενού του Ορμούζ (Strait of Hormuz), στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται ανώτερη ιρανική πηγή την Πέμπτη.

Το Στενό, μια θαλάσσια λωρίδα πλάτους μόλις 34 χιλιομέτρων μεταξύ Ιράν και Ομάν, αποτελεί βασική δίοδο από τον Περσικό Κόλπο προς τον Ινδικό Ωκεανό και κύρια διαδρομή για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, καθώς και άλλων κρίσιμων αγαθών όπως τα λιπάσματα.

Η θαλάσσια οδός παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή από το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.