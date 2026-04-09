Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα νεαρή μαθήτρια ενώ παρακολουθούσε μάθημα σε σκηνή στην πόλη Μπέιτ Λάχια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι από τους τομείς υγείας και παιδείας.

Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι η μαθήτρια Ριτάτζ Ριχάν χτυπήθηκε από σφαίρα μπροστά στους συμμαθητές της, κάτι που προκάλεσε «ισχυρό ψυχολογικό σοκ» στα υπόλοιπα παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

Με βάση την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβριο, το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει πάνω από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας. Σχεδόν όλα τα κτίρια στον υπό ισραηλινό έλεγχο τομέα έχουν ισοπεδωθεί και οι κάτοικοι έχουν εκδιωχθεί.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των άνω των 2 εκατ. ανθρώπων να συνωστίζεται περίπου στο ένα τρίτο του εδάφους της Γάζας, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια, όπου η ζωή συνεχίζεται υπό τον έλεγχο της διοίκησης της Χαμάς.

Εκτοπισμένα παιδιά στη Γάζα παρακολουθούν μαθήματα που διδάσκουν εθελοντές δάσκαλοι σε πολυπληθείς σκηνές σε κάποιες περιοχές, καθώς θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους παρά την εκτεταμένη καταστροφή των σχολείων.

Αυτές οι αυτοσχέδιες σχολικές ‘αίθουσες’ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως κακές καιρικές συνθήκες, ελλείψεις πόρων και κινδύνους για την ασφάλεια.

Περισσότεροι από 700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που η συμφωνία του Οκτωβρίου τέθηκε σε ισχύ, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

