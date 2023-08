Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέστρεψε 20 ουκρανικά drones πάνω από την Κριμαία

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκαν προς την χερσόνησο της Κριμαίας νωρίς σήμερα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 14 drones, ενώ τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου εξουδετέρωσαν έξι.

Occupied #Crimea was attacked by 20 drones at night



According to #Russian media, explosions were heard in Novoozernoye. pic.twitter.com/AzBWE91qNC