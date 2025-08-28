Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει στα κράτη της πρώτης γραμμής της ΕΕ

Από αύριο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί κατά σειρά στη Λετονία, τη Φινλανδία, την Εσθονία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Η επίσκεψή της θα υπογραμμίσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω των κοινών τους συνόρων με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

Θα συζητήσει επίσης για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης με κυβερνητικούς ηγέτες και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Αύριο, 29 Αυγούστου, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στη Ρίγα, όπου θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό της Λετονίας κ. Evika Siliņa. Θα επισκεφθούν μια εγκατάσταση κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία έχει λάβει στήριξη από την ΕΕ μέσω του NextGenerationEU.

Αργότερα εντός της ημέρας, η Πρόεδρος θα μεταβεί στο Ελσίνκι, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας κ. Petteri Orpo. Η Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός θα ενημερωθούν σχετικά με την αντίδραση της Ευρώπης στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και τις απειλές από τις πολεμικές επιθέσεις με στόχο κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, όπως καλώδια τηλεπικοινωνιών και ενέργειας και ενεργειακοί αγωγοί. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει σε δείπνο εργασίας που θα διοργανώσει ο Πρόεδρος της Φινλανδίας κ. Alexander Stubb.

Το Σάββατο, 30 Αυγούστου, η Πρόεδρος θα βρίσκεται στην Εσθονία, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Kristen Michal. Η Πρόεδρος θα ανταλλάξει απόψεις με μέλη των εσθονικών ένοπλων δυνάμεων και του στρατιωτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.

Την Κυριακή, 31 Αυγούστου, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί την Πολωνία, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Donald Tusk. Θα ταξιδέψουν μαζί στα σύνορα με τη Λευκορωσία για να δουν από κοντά τις επιχειρήσεις παρακολούθησης και διαφύλαξης των ανατολικών συνόρων.

Αργότερα εντός της ημέρας η Πρόεδρος θα μεταβεί στη Σόφια, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας κ. Rossen Jeliazkov. Θα επισκεφθούν μαζί ένα κορυφαίο κρατικό εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας που αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής εξοπλισμών στη χώρα.

Τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα βρίσκεται στο Βίλνιους, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας κ. Gitanas Nausėda. Θα επισκεφθούν μαζί τα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία. Οι δύο Πρόεδροι θα παρακολουθήσουν επίσης τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των υβριδικών και των συμβατικών απειλών.

Το απόγευμα, η Πρόεδρος θα μεταβεί στη Ρουμανία, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο κ. Nicușor Dan και τον Πρωθυπουργό κ. Ilie Bolojan. Θα ταξιδέψουν μαζί στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα συζητήσει τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, καθώς και την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την αποτροπή θαλάσσιων και υβριδικών απειλών.

Γιώργος Φελλίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.