Το ουκρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε με πυραύλους κρουζ Neptune έναν ρωσικό θερμοηλεκτρικό σταθμό στην περιοχή Οριόλ και έναν ηλεκτρικό υποσταθμό στο Νοβομπριάνσκ.

«Και οι δύο εγκαταστάσεις παρείχαν ηλεκτρική ενέργεια σε στρατιωτικές βιομηχανίες της περιοχής, επομένως η καταστροφή τους αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τις (ρωσικές) γραμμές ανεφοδιασμού», ανέφερε το ναυτικό στο Telegram.

Overnight, Ukrainian drones conducted a strike on Russian energy infrastructure, successfully hitting the Oryol Power Plant and a major 750kV substation in Vladimirskaya.



Seen here, a Ukrainian attack drone slams into the Oryol Power Plant. pic.twitter.com/NBXMW1ie1X — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 31, 2025

Η Ουκρανία συνήθως χρησιμοποιεί drones για να πλήξει στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας, ωστόσο το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει και τις πυραυλικές του δυνατότητες με όπλα εγχώριας παραγωγής, όπως ο πύραυλος Neptune.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της πόλης Οριόλ ανακοίνωσαν ότι περιορίζει την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού αφότου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν αγωγό σε τοπικό ενεργειακό εργοστάσιο.

«Θα χρειαστεί να περιορίσουμε την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού σε κτήρια στους τομείς Σοβέτσκι, Ζελεζνοντορόζνι και Σεβέρμι της πόλης Οριόλ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της περιφέρειας Οριόλ, ο Αντρίι Κλικτσκοφ.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης τις τελευταίες αρκετές εβδομάδα καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Οι Financial Times έγραψαν σήμερα πως οι ΗΠΑ ακύρωσαν συνάντηση κορυφής που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την άκαμπτη στάση της Ρωσίας σε σκληροπυρηνικές απαιτήσεις όσον αφορά την Ουκρανία.

Εξάλλου, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας, κυρίως πάνω από δυτικές περιφέρειες και από τις περιφέρειες της Γιάροσλαβλ και της Μόσχας.

