Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ του 2024 για την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, η οποία στηρίζει τη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης, 14 νέες συμμαχίες μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων θα προστεθούν στις 50 συμμαχίες που έχουν επιλεγεί έως τώρα και η καθεμία θα λάβει έως και 14,4 εκατ. ευρώ για μία τετραετία.

Στις 14 νέες συμμαχίες από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σε αυτές τις 64 συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων συμμετέχουν πάνω από 560 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης αποτελεί σημαντικό ορόσημο προς την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια για τη δημιουργία τουλάχιστον 60 συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στις οποίες να συμμετέχουν πάνω από 500 πανεπιστήμια έως τα μέσα του 2024.

Οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων φέρνουν σε επαφή μια νέα γενιά Ευρωπαίων και τους δίνουν τους τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να εργαστούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και γλώσσες και σε ποικίλους ακαδημαϊκούς τομείς και κλάδους. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο υψηλού επιπέδου και να συνδυάσουν σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθιστώντας έτσι την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση πιο ελκυστική και ανταγωνιστική. Οι συμμαχίες φέρνουν την καινοτομία στις περιφέρειες της Ευρώπης, παρέχοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ερευνήτριες, επιχειρήσεις, δήμους, αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και κάθε άλλο είδος σύμπραξης μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων κοινών πτυχίων, σύμφωνα και με το σχέδιο για το ευρωπαϊκό πτυχίο που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2024.

