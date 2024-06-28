Η Επιτροπή εγκρίνει το εμβόλιο κατά του ιού Chikungunya

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού Chikungunya, μιας νόσου που μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια.

Μολονότι ο ιός Chikungunya δεν είναι ενδημικός στην ΕΕ, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει σε αύξηση των κουνουπιών που μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες στην Ευρώπη.

Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) επιβεβαιώθηκε η παρουσία κουνουπιών του είδους Aedes albopictus σε 13 χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ και του είδους Aedes aegypti στην Κύπρο, κουνουπιών που μπορούν να συμβάλουν στην εξάπλωση των ιών Chikungunya και Zika, καθώς κα του δάγκειου και του κίτρινου πυρετού.

Η ευρωπαϊκή έγκριση του εμβολίου κατά του ιού Chikungunya αφορά τη χορήγηση σε ενήλικες ηλικίας άνω των 18 ετών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη, μετά από αυστηρή αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Εναπόκειται στις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους να αποφασίσουν ποιος θα έχει πρόσβαση στο εμβόλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική κατάσταση και το καθεστώς κινδύνου.

Επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος εξάπλωσης νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια στην Ευρώπη, η Επιτροπή ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health για την υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου για την εξάλειψη των κουνουπιών Aedes aegypti στην Κύπρο, η οποία είναι επί του παρόντος η μόνη χώρα της ΕΕ όπου βρίσκεται το εν λόγω είδος κουνουπιών.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα εγκρίνουμε το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού Chikungunya για χρήση στην ΕΕ. Τα μολυσμένα κουνούπια αποτελούν μια πιθανώς επικίνδυνη νέα πρόκληση για τη δημόσια υγεία και είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Ανακοινώνουμε επίσης μια νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα EU4Health για ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα εκρίζωσης των κουνουπιών στην Κύπρο. Γνωρίζουμε ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην υγεία μας είναι σοβαρός και απαιτεί αποφασιστικά μέτρα μέσω της προσέγγισης “Μία υγεία” στο πλαίσιο της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που οικοδομούμε.»

Κορίνα Γεωργίου

