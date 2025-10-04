Η κυβέρνηση Τραμπ προγραμματίζει τον καθορισμό αριθμητικού ορίου υποδοχής 7.500 προσφύγων

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ προετοιμάζεται να καθορίσει μία αριθμητική οροφή υποδοχής 7.500 προσφύγων κατά το φετινό οικονομικό έτος.

Πρόκειται για ένα ιστορικό χαμηλό, με προτεραιότητα στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Στην περίπτωση που υλοποιηθεί η αναφερόμενη αριθμητική οροφή στην υποδοχή προσφύγων, θα είναι μία κάθετη μείωση από το αριθμητικό όριο της υποδοχής των 120.000 προσφύγων που είχε τεθεί την προηγούμενη χρονιά, από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αντανακλώντας την περιοριστική αντίληψη του Τραμπ για τη μετανάστευση και την ανθρωπιστική προστασία.

Ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ μείωσε τα αριθμητικά επίπεδα των προσφύγων στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του (2017-2021) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας περιορισμού της νόμιμης, αλλά και της παράνομης μετανάστευσης.

Μετά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025 ο ίδιος πάγωσε την είσοδο προσφύγων στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η υποδοχή αυτή θα ξαναρχίσει, μόνο αν αποφασιστεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

