Η Κέιτ Μίντλετον στα αποδυτήρια της Εθνικής ομάδας Ράγκμπι - Δείτε φωτογραφίες

Ένα διαφορετικό πρόσωπο, σε σχέση με αυτό που μας έχει συνηθίσει το Μπάκιγκαμ, επιχειρούν να βγάλουν προς τα έξω ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλεντον.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκαν στα παρασκήνια της αναμέτρησης των εθνικών ομάδων ράγκπμι της Ουαλιας και της Αγγλίας και μίλησαν με τους παίκτες και τους παράγοντες.

Μάλιστα, κατέβηκαν στα αποδυτήρια και η Κέιτ Μίντλετον δεν δίστασε να μπει μέσα στον χώρο που αλλάζουν οι αθλητές, όπου κάθισε μαζί τους, μίλησε και έβγαλε φωτογραφίες, σαν... ένας κοινός οπαδός.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησαν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ στο Twitter:

📍 Back in Cardiff for @WelshRugbyUnion vs @EnglandRugby 🏉



Fantastic to meet the Welsh Rugby Charitable Trust, stadium staff and all the volunteers that make the game what it is. Thank you for having us @SixNationsRugby! pic.twitter.com/aDj9YoKDk6