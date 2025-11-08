Η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε ο πρόσφατος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν στην Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών του Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν επέρριψαν την ευθύνη για το αδιέξοδο στο Ισλαμαμπάντ, υποστηρίζοντας ότι η πακιστανική πλευρά δεν επέδειξε διάθεση συνεργασίας για την επίτευξη διαρκούς εκεχειρίας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, «κατά τις συνομιλίες, η πακιστανική πλευρά προσπάθησε να μεταθέσει όλες τις ευθύνες για την ασφάλειά του στην αφγανική κυβέρνηση, ενώ ταυτοχρόνως δεν έδειξε καμία προθυμία να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη ούτε για την ασφάλεια του Αφγανιστάν ούτε για τη δική της». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η ανεύθυνη στάση και η έλλειψη συνεργασίας της πακιστανικής αντιπροσωπείας δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα, παρ’όλες τις καλές προθέσεις του ισλαμικού εμιράτου και τις προσπάθειες των μεσολαβητών».

Από την πλευρά του Πακιστάν, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο για την κατάληξη των συνομιλιών. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, ο υπουργός Πληροφόρησης του Ισλαμαμπάντ, Αταουλάχ Ταράρ, άφησε να εννοηθεί η αποτυχία των διαπραγματεύσεων, χωρίς να το δηλώσει ρητά. Σε ανάρτησή του στο X, ευχαρίστησε τους μεσολαβητές και σημείωσε πως «εναπόκειται στο Αφγανιστάν να σεβαστεί τις διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς μακροχρόνιες δεσμεύσεις του για τον έλεγχο της τρομοκρατίας». Ο ίδιος τόνισε ότι «το Πακιστάν θα συνεχίσει να ασκεί όλες τις απαραίτητες επιλογές για να διαφυλάξει την ασφάλεια του λαού του και της κυριαρχίας του».

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο νέου γύρου συνομιλιών που είχε ως στόχο την εδραίωση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ, μετά από μια εβδομάδα αιματηρών συγκρούσεων. Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας έντασης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

