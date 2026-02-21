Η JPMorgan Chase ενημέρωσε ότι έκλεισε τους λογαριασμούς του Τραμπ το 2021, σύμφωνα με νέα έγγραφα

Η JPMorgan Chase ενημέρωσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Trump) και την επιχείρηση φιλοξενίας του τον Φεβρουάριο του 2021 ότι κλείνει τους λογαριασμούς τους στην τράπεζα, σύμφωνα με νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, στο πλαίσιο αγωγής ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο Τραμπ κατά της τράπεζας και του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέιμι Ντάιμον.

Αρκετές επιχειρήσεις διέκοψαν τους δεσμούς τους με τον Τραμπ μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένων δύο δικηγορικών γραφείων που εκπροσωπούσαν τον ίδιο και τον Οργανισμό Τραμπ (Trump Organization), καθώς και της PGA of America, η οποία αφαίρεσε από το κλαμπ του Τραμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ τη διοργάνωση του πρωταθλήματος PGA 2022.

Η τράπεζα δεν ανέφερε συγκεκριμένο λόγο για το κλείσιμο των λογαριασμών στις επιστολές της προς τον Τραμπ και τον Οργανισμό Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου 2021. Σε μία από τις επιστολές, η τράπεζα ανέφερε ότι ορισμένες φορές μπορεί να «κρίνει ότι τα συμφέροντα ενός πελάτη δεν εξυπηρετούνται πλέον από τη διατήρηση της σχέσης με την J.P. Morgan Private Bank».

Εκπρόσωπος της JPMorgan δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ούτε και οι δικηγόροι της τράπεζας από την εταιρεία Jones Day. Η τράπεζα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η αγωγή του Τραμπ στερείται βάσης.

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ δήλωσε ότι η αποκάλυψη των επιστολών αποτελεί «μια συντριπτική παραδοχή που αποδεικνύει πλήρως τους ισχυρισμούς του προέδρου Τραμπ». Πρόσθεσε ότι η τράπεζα «παραδέχθηκε ότι απέκλεισε παράνομα και σκόπιμα από το τραπεζικό σύστημα (de-banking) τον πρόεδρο Τραμπ, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία».

Η τράπεζα κατέθεσε τις επιστολές κλεισίματος των λογαριασμών την Παρασκευή ως μέρος μιας αίτησης με την οποία ζητά τη μεταφορά της αγωγής του Τραμπ από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι σε αυτό της Νέας Υόρκης. «Οι συντριπτικοί δεσμοί που έχει αυτή η διαφορά με τη Νέα Υόρκη ενισχύουν αυτό το αίτημα», ανέφερε η τράπεζα στην αίτησή της.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει την JPMorgan, τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, ότι παραβίασε τις δικές της πολιτικές στοχοποιώντας τον για να ακολουθήσει το «πολιτικό ρεύμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.