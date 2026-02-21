Αυστρία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδες στο Τυρόλο και τη Στυρία

Ένας Σλοβάκος 21 ετών και ένας Αυστριακός 41 ετών σκοτώθηκαν σήμερα από δύο χιονοστιβάδες στην Αυστρία, ανεβάζοντας σε επτά τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα στη χώρα, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης.

Ο νεαρός Σλοβάκος έκανε σκι εκτός πίστας και χωρίς να διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας για την προστασία του από χιονοστιβάδες. Σύμφωνα με την αστυνομία της Στυρίας, κατέβαινε από ύψος περίπου 1900 μέτρων όταν ένας όγκος χιονιού αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε.

Εκτός πίστας, αυτή τη φορά στο Τυρόλο, σκοτώθηκε και ο 41χρονος Αυστριακός που «θάφτηκε από χιονοστιβάδα», ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία αλλά άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Οι ειδικοί συνιστούν στους σκιέρ να αποφεύγουν να βγαίνουν εκτός πίστας. Την Παρασκευή σκοτώθηκαν στην Αυστρία πέντε άνθρωποι, τέσσερις στο Τυρόλο και ένας στο Φόραρλμπεργκ, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Από την έναρξη της χειμερινής περιόδου έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 24 άνθρωποι από χιονοστιβάδες, με βάση τον επικαιροποιημένο απολογισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.