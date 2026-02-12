Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Γερουσία του Μεξικού ψήφισε υπέρ της 40ωρης εβδομάδας εργασίας

Το νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί στο Κογκρέσο για την τελική έγκριση, πέρασε σε πρώτη ψηφοφορία με 121 ψήφους υπέρ και καμία ψήφο κατά

Μεξικό

Η Γερουσία του Μεξικού ενέκρινε την Τετάρτη μια προεδρική πρόταση για τη μείωση της νόμιμης εργάσιμης εβδομάδας σε 40 ώρες από 48, με 121 ψήφους υπέρ και καμία ψήφο κατά.

Το νομοσχέδιο μεταφέρεται τώρα στην κάτω βουλή του Κογκρέσου για την τελική συζήτηση, όπου το κυβερνών κόμμα Morena και οι σύμμαχοί του συγκεντρώνουν την απαραίτητη πλειοψηφία για να εγκριθεί το μέτρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό Κογκρέσο εργασία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark