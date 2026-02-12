Η Γερουσία του Μεξικού ψήφισε υπέρ της 40ωρης εβδομάδας εργασίας

Η Γερουσία του Μεξικού ενέκρινε την Τετάρτη μια προεδρική πρόταση για τη μείωση της νόμιμης εργάσιμης εβδομάδας σε 40 ώρες από 48, με 121 ψήφους υπέρ και καμία ψήφο κατά.

Το νομοσχέδιο μεταφέρεται τώρα στην κάτω βουλή του Κογκρέσου για την τελική συζήτηση, όπου το κυβερνών κόμμα Morena και οι σύμμαχοί του συγκεντρώνουν την απαραίτητη πλειοψηφία για να εγκριθεί το μέτρο.

