Η ΕΕ χρηματοδοτεί ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Πούτιν

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ΕΕ έχει ξεκινήσει τη χρηματοδότηση ενός ειδικού δικαστηρίου για τη δίωξη του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, καλώντας και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.

«Έχουμε συστήσει αυτό το ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα επιθετικότητας, αλλά τώρα προχωράμε και στη χρηματοδότησή του», δήλωσε η Κάλας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καλούμε επίσης άλλα κράτη-μέλη και χώρες να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση, ώστε το έργο του δικαστηρίου να ξεκινήσει πλήρως — γιατί χωρίς λογοδοσία δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους πυραύλους Tomahawk που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πρόσφατα ότι θα μπορούσε να στείλει στην Ουκρανία αν δεν τερματιστεί ο πόλεμος, η Κάλας είπε ότι η απόφαση ανήκει στο Κίεβο.

«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να το πούμε, αλλά της Ουκρανίας — εκείνη θα αποφασίσει τι χρειάζεται πραγματικά για την άμυνά της», σημείωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.



Πηγή: skai.gr

