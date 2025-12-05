Η Αίγυπτος και το Κατάρ, μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση στη Γάζα, και άλλες έξι χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, εξέφρασαν σήμερα τη «βαθιά ανησυχία» τους μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφας, αλλά μόνο για την έξοδο από το παλαιστινιακό έδαφος.

Σε ανακοίνωση, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας και του Πακιστάν ανησυχούν για «δηλώσεις που διατυπώθηκαν από την ισραηλινή πλευρά σχετικά με το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Ράφας μόνο προς μία κατεύθυνση με στόχο τη μεταφορά των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ανοίξει εκ νέου «τις επόμενες ημέρες» το πέρασμα της Ράφας, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα. Το μέτρο θα εφαρμοστεί «αποκλειστικά για την έξοδο» των κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Αίγυπτος διέψευσε γρήγορα ότι είχε αποδεχτεί ένα τέτοιο μέτρο, επιμένοντας ότι αυτό το στρατηγικό πέρασμα πρέπει να είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι οκτώ υπουργοί τόνισαν ότι «απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από τη γη του» και αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αναγκαστική έξοδο των κατοίκων της Γάζας από το έδαφός τους.

Επιμένουν ότι το πέρασμα της Ράφας πρέπει να είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το άνοιγμα εκ νέου του σημείου διέλευσης της Ράφας προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον παλαιστινιακό θύλακα, και ζητείται εδώ και πολύ καιρό από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ωστόσο, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές δεν το έχουν εγκρίνει, επικαλούμενες το γεγονός ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει όλες τις σορούς των ομήρων που είχε δεσμευτεί να παραδώσει, και την ανάγκη συντονισμού με την Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.