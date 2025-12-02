Την ικανοποίησή της για την επανεκλογή της Ελλάδας στην κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), εξέφρασε σε μήνυμά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.

«Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα», επισημαίνει η κ. Τραυλού

Η δήλωση της Μελίνας Τραυλού

«Συγχαίρουμε τη χώρα μας για την πανηγυρική επανεκλογή της στην Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Σε μια εποχή σύνθετων γεωπολιτικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ο ΙΜΟ καλείται να διαμορφώσει ένα ευέλικτο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, εργαζόμενη με όραμα για μια ναυτιλία ενωμένη, ασφαλή και βιώσιμη στη διαδρομή της προς το μέλλον».



