Την ικανοποίησή της για την επανεκλογή της Ελλάδας στην κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), εξέφρασε σε μήνυμά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.
«Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα», επισημαίνει η κ. Τραυλού
Η δήλωση της Μελίνας Τραυλού
«Συγχαίρουμε τη χώρα μας για την πανηγυρική επανεκλογή της στην Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Σε μια εποχή σύνθετων γεωπολιτικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ο ΙΜΟ καλείται να διαμορφώσει ένα ευέλικτο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, εργαζόμενη με όραμα για μια ναυτιλία ενωμένη, ασφαλή και βιώσιμη στη διαδρομή της προς το μέλλον».
