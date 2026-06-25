Η Αθήνα στις ακριβότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης για ενοικίαση κατοικίας

Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τα υψηλότερα ενοίκια συγκαταλέγεται πλέον η Αθήνα, καθώς το μέσο μηνιαίο μίσθωμα για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων φτάνει τα 1.500 ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η ελληνική πρωτεύουσα τοποθετείται στην ίδια κατηγορία με πόλεις όπως το Ελσίνκι και το Ζάγκρεμπ, επιβεβαιώνοντας τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης.

Η στέγαση αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι δαπάνες για κατοικία και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο (23,6%) της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Ωστόσο, το κόστος ενοικίασης διαφέρει σημαντικά από πόλη σε πόλη.

Σε σύνολο 40 ευρωπαϊκών πόλεων από 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών-μελών της ΕΕ, υποψήφιων χωρών, χωρών της ΕΖΕΣ και του Ηνωμένου Βασιλείου, το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων κυμαίνεται από 470 ευρώ στα Σκόπια έως 3.350 ευρώ στη Γενεύη.

Το Λονδίνο είναι η ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης για τους ενοικιαστές, με μέσο ενοίκιο 3.050 ευρώ τον μήνα. Ακολουθούν το Δουβλίνο και η Στοκχόλμη με 2.650 ευρώ, ενώ το Όσλο καταγράφει μέσο ενοίκιο 2.550 ευρώ. Το Δουβλίνο και η Στοκχόλμη μοιράζονται τον τίτλο των ακριβότερων πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως εξηγεί ο ειδικός στην αγορά ακινήτων Μικ Κάλμετ της Global Property, οι μεγάλες διαφορές στα ενοίκια οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι αγορές κατοικίας λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Σε πόλεις όπως η Γενεύη, το Λονδίνο, το Δουβλίνο και η Στοκχόλμη, η ισχυρή ζήτηση από εργαζόμενους με υψηλά εισοδήματα, διεθνείς εταιρείες, φοιτητές και νεοεισερχόμενους κατοίκους δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς κατοικιών, γεγονός που ωθεί τα ενοίκια ανοδικά.

Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, το Παρίσι καταγράφει το υψηλότερο μέσο ενοίκιο, στα 2.500 ευρώ. Ακολουθούν το Βερολίνο με 1.750 ευρώ, η Μαδρίτη με 1.700 ευρώ και η Ρώμη με 1.650 ευρώ.

Στην κατηγορία των πόλεων με μέσο ενοίκιο μεταξύ 1.500 και 1.750 ευρώ βρίσκεται η Αθήνα (1.500 ευρώ), το Ελσίνκι (1.550 ευρώ), το Ζάγκρεμπ (1.550 ευρώ), η Βιέννη (1.600 ευρώ), η Πράγα (1.650 ευρώ) και η Λισαβόνα (1.750 ευρώ).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ενοίκια καταγράφονται στα Σκόπια με 470 ευρώ και στην Πρίστινα με 520 ευρώ, ενώ η Άγκυρα είναι η τρίτη φθηνότερη πρωτεύουσα με μέσο ενοίκιο 770 ευρώ. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πιο προσιτές πρωτεύουσες για ενοικίαση κατοικίας είναι η Σόφια με 900 ευρώ και η Λευκωσία με 910 ευρώ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η σύγκριση των ενοικίων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα εισοδήματος μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Όπως σημειώνει ο Κάλμετ, οι χώρες με υψηλότερους μισθούς μπορούν συνήθως να υποστηρίξουν υψηλότερα ενοίκια, ενώ τα χαμηλότερα μισθώματα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η στέγαση είναι πιο προσιτή, καθώς οι τοπικές αμοιβές είναι συχνά αισθητά χαμηλότερες.

Η Eurostat καταγράφει επίσης σημαντικές αυξήσεις στα ενοίκια τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η άνοδος αποδίδεται στην ενισχυμένη ζήτηση μετά την πανδημία, στην πληθυσμιακή αύξηση, στις μεταναστευτικές ροές, στην άνοδο των επιτοκίων και στο αυξημένο κόστος κατασκευής. Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν καταστήσει δυσκολότερη την αγορά κατοικίας για πολλά νοικοκυριά, οδηγώντας περισσότερους πολίτες στην αγορά ενοικίασης και εντείνοντας περαιτέρω τη ζήτηση.



Πηγή: skai.gr

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