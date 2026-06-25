Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της ηλεκτροκίνησης- σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, η πράξη “Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης- Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα-Β' Φάση”, εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027», με δικαιούχο τη “ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΕ”, με συνολική δημόσια δαπάνη 85.629.355,02 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 60.870.881,70 ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Η πράξη αφορά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης, ETCS L1 και ηλεκτροκίνησης στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας (σε μήκος 80,4km) καθώς και στην ολοκλήρωση της κατασκευής παρακαμπτηρίου και αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων και των εργασιών ανακαίνισης/επισκευής μικρής κλίμακας σε υφιστάμενα κτήρια σιδηροδρομικών σταθμών.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα.



Πηγή: skai.gr

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