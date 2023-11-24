Αθανασίου: «Πάνω από 4 εκατ. ευρώ η επένδυση του Παναθηναϊκού σε Λεωφόρο και Κορωπί»

Ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στάθηκε σε δύο θέματα.

Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Πρεσάρισμα» των Βάιου Τσούτσικα και Τάσου Νικολογιάννη στάθηκε στις επενδύσεις των «πράσινων» σε Λεωφόρο και Κορωπί, με αφορμή τα νέα υπερσύγχρονα φωτιστικά για το χορτάρι στο «Απ. Νικολαΐδης»

«Είναι μία μεγάλη επένδυση που έχει γίνει σε γηπεδικές εγκαταστάσεις, στο Κορωπί, στα προπονητικά. Έχουν γίνει πράγματα που έχουν κοστίσει πάνω από 4 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία. Είναι πράγματα πολύ σημαντικότερα από μία μεταγραφή», τόνισε ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Κυριακής (26/11, 20:30) με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Μπρινιόλι θα είναι στα δοκάρια, με τους Σένκεφελντ και Γεντβάι να βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Βαγιαννίδης μοιάζει ως ο επικρατέστερος για το δεξί άκρο της άμυνας έναντι του Κώτσιρα, ενώ ο Μλαντένοβιτς παραμένει αριστερά.

Ο Χουανκάρ δεν δείχνει έτοιμος για να αγωνιστεί από την αρχή. Ο Αράο με τον Τσέριν θα βρίσκονται στα χαφ, ενώ Παλάσιος και Μπερνάρ θα είναι οι δύο από τους τρεις πίσω από τον φορ, ενώ ο Μαντσίνι φαίνεται να κερδίζει τη μάχη με τον Βέρμπιτς. Για την κορυφή της επίθεσης φαβορί είναι ο Ιωαννίδης έναντι του Σπόραρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.